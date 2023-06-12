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Сегодня, 20:12

Рыскин рассказал, есть ли решение по контракту с Нтумбой

Алина Савинова
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что клуб устно договорился по контракту с агентом форварда Артема Нтумбы.

«Мы в диалоге с его агентом. Сейчас найдем какое-то решение. Мы уже устно договорились: когда подпишем документы, тогда объявим. Я не хочу пока ничего говорить. Пока мы в переговорах, мы не комментируем», — приводит «РБ Спорт» слова Рыскина.

С 2023 года 20-летний футболист выступает на правах аренды за «Велес». Он провел только 1 матч в первой лиге. В апреле Нтумба сыграл за 2DROTS в матче медиалиги против FC BUS и получил травму. Позже владелец «Велеса» Евгений Шиленков сообщил, что никто не давал футболисту разрешение выступать за медийный клуб.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-ry-skin-reshenie-po-kontraktu-s-ntumboj-est/
Футбол
ФК Ростов
Алексей Рыскин
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