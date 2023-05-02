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Сегодня, 14:46

КДК РФС пригласил представителей «Уфы» и «Динамо» Махачкала на заседание

Константин Белов
Корреспондент
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Представитель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня ближайшего заседания комитета по матчам 29-го тура первой лиги.

«Сегодня утром мы получили протест «Уфы» на матч с «Динамо» (Махачкала) за неучастие в матче в составе команды не менее одного молодого футболиста. Это регламент проведения соревнований. «Уфа» просит присудить «Динамо» техническое поражение со счетом 0:3. Представители «Уфы» и «Динамо» приглашены на ближайшее заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

Махачкалинское «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 41 очко. «Уфа» располагается на 16-й строчке — 26 очков.

Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Уфа
Артур Григорьянц
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