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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 09:00

«Кубань» может вернуть эмблему, с которой команда выступала в Лиге Европы

Артем Бухаев
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», «Кубань» может сменить эмблему с начала сезона-2024/25.

В качестве одного из вариантов в «Кубани» рассматривают возвращение прежней эмблемы, с которой команда играла в Лиге Европы в сезоне-2013/14.

Для этого планируется выкупить эмблему у болельщиков, которые приобрели ее на торгах во время банкротства клуба.

Также рассматривается возможность полного ребрендинга клуба. В этом случае в феврале нынешнего года может быть объявлен открытый конкурс на новый логотип клуба с денежным вознаграждением победителю. Если будет реализован такой сценарий, то к подведению итогов конкурса будет привлечены болельщики.

«Кубань» занимает 15-е место в таблице Мелбет-Первой лиги с 20 очками в 20 матчах.

Первая лига
ФК Кубань
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