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Сегодня, 22:13

Мичков заявил, что Вторая лига умирает

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ряда российских клубов, а ныне тренер «Балтики» Дмитрий Мичков порассуждал о состоянии дел во Второй лиге.

«Вымирание — в сокращении числа команд. Условно, в 2009-2010 годах во Второй лиге было около ста команд, по-моему. Сейчас — около 50-60 команд. Хуже стало, намного. Во многих командах зарплаты очень невысокие — 15-30 тысяч рублей. Меньше команд — значит, меньше рабочих мест. А детских школ остается столько же, выпускается такое же количество футболистов. Получается, шанс проявить себя получают меньшее количество футболистов. Это плохо», — приводит слова Мичкова Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-25-trener-baltiki-michkov-o-vtoroy-lige-khuzhe-stalo-namnogo-vymiraniye-v-sokrashchenii-chisla-komand-rabochikh-mest
ФК Балтика
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