Мичков заявил, что Вторая лига умирает

Бывший футболист ряда российских клубов, а ныне тренер «Балтики» Дмитрий Мичков порассуждал о состоянии дел во Второй лиге.

«Вымирание — в сокращении числа команд. Условно, в 2009-2010 годах во Второй лиге было около ста команд, по-моему. Сейчас — около 50-60 команд. Хуже стало, намного. Во многих командах зарплаты очень невысокие — 15-30 тысяч рублей. Меньше команд — значит, меньше рабочих мест. А детских школ остается столько же, выпускается такое же количество футболистов. Получается, шанс проявить себя получают меньшее количество футболистов. Это плохо», — приводит слова Мичкова Sport24.