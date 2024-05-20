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Мелбет-Первая Лига. Новости

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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 21:35

На матч «Арсенал» — «Акрон» пришел болельщик с иконой

Болельщики на матче «Арсенал» — «Акрон».
Фото ФК «Арсенал» Тула
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В понедельник, 20 мая, состоялся матч 33-го тура Мелбет-Первой лиги между тульским «Арсеналом» и «Акроном». Победу одержали «оружейники» со счетом 1:0.

На этой игре был замечен болельщик с большой иконой в руках.

Болельщик с иконой.

По итогам встречи «Акрон» набрал 56 очков и гарантировал себе участие в стыковых матчах. «Арсенал» идет на четвертой строчке с 55 баллами.

Тульская команда гарантировала себе место в первой четверке, но пока не имеет нужной лицензии для выступления в РПЛ и стыковых матчах за право играть в премьер-лиге в сезоне-2024/25.

В следующем матче «Арсенал» сыграет в гостях с «Шинником», а «Акрон» примет «СКА-Хабаровск». Обе встречи пройдут 25 мая.

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Арсенал (Тула)
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