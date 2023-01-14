Новичок «Рубина» Рустам Ашурматов рассказал о первых впечатлениях после перехода в казанскую команду

Сегодня, 21:05
Новичок «Рубина» узбекский защитник Рустам Ашурматов рассказал о первых впечатлениях после перехода в казанскую команду.
— Первые эмоции от перехода в «Рубин» просто супер. Я давно мечтал играть в сильной лиге. Так что я очень рад, что попал в «Рубин». На меня вышли еще летом, но тогда у меня был контракт с клубом, поэтому сразу приехать я не мог.
— Как тебя встретили в команде? Какие впечатления от первых дней сбора?
— Встретили отлично. Я даже не ожидал от игроков и тренеров такого приема, было очень приятно. Такое ощущение, что я в этой команде уже давно.
— В «Рубине» есть твой соотечественник Умарали Рахмоналиев. Вы друг другу помогаете в адаптации? С кем еще успел познакомиться поближе?
— Он тоже здесь недолго, поэтому, конечно, друг другу помогаем. А так со всеми хорошо общаюсь.
— Расскажи про себя. На какой позиции ты играешь? Какие сильные качества у тебя есть?
— Я центральный защитник. Думаю, меня на этой позиции и будут использовать. Насчет сильный сторон мне говорить сложно. Пусть оценивают тренер и болельщики.
— Какие у тебя цели на этот сезон?
— Конечно, нужно выходить в премьер-лигу. Хочу помочь команде настолько, насколько смогу.
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