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Сегодня, 21:05

Новичок «Рубина» Рустам Ашурматов рассказал о первых впечатлениях после перехода в казанскую команду

Иван Шитик
Корреспондент
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Новичок «Рубина» узбекский защитник Рустам Ашурматов рассказал о первых впечатлениях после перехода в казанскую команду.

— Первые эмоции от перехода в «Рубин» просто супер. Я давно мечтал играть в сильной лиге. Так что я очень рад, что попал в «Рубин». На меня вышли еще летом, но тогда у меня был контракт с клубом, поэтому сразу приехать я не мог.

— Как тебя встретили в команде? Какие впечатления от первых дней сбора?

— Встретили отлично. Я даже не ожидал от игроков и тренеров такого приема, было очень приятно. Такое ощущение, что я в этой команде уже давно.

— В «Рубине» есть твой соотечественник Умарали Рахмоналиев. Вы друг другу помогаете в адаптации? С кем еще успел познакомиться поближе?

— Он тоже здесь недолго, поэтому, конечно, друг другу помогаем. А так со всеми хорошо общаюсь.

— Расскажи про себя. На какой позиции ты играешь? Какие сильные качества у тебя есть?

— Я центральный защитник. Думаю, меня на этой позиции и будут использовать. Насчет сильный сторон мне говорить сложно. Пусть оценивают тренер и болельщики.

— Какие у тебя цели на этот сезон?

— Конечно, нужно выходить в премьер-лигу. Хочу помочь команде настолько, насколько смогу.

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/rustam-ashurmatov-oschuschenie-chto-ya-v-etoy-komande-uzhe-davno

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обе забьют - да

22%

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0
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