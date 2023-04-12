Рахимов: «Вы сами понимаете, где должен быть «Рубин», в какой лиге должен играть»

Новый главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о целях и задах команды.

«Мне приятно прийти в «Рубин» и надо понимать, что это клуб с именем, клуб, который добивался уже достаточно много. К сожалению, сейчас у команды такой тяжелый период. Вы сами понимаете, где должна быть команда, в какой лиге она должна играть. «Рубин» достоин этого, достоин играть в РПЛ. Это очень важно, потому что там играют лучшие.

Но сейчас у нас одна задача… Мы должны объединиться, должны отдать все возможное. Мы должны выйти и быть единым целым, должны понимать, что есть у нас класс, у каждого игрока есть определенный класс. Но если этот класс будет работать только за счет того, что я об этом думаю, и я об этом знаю, если мы не будем отдаваться и гореть, если не будем убиваться на поле, если мы не будем единым целым, не будем соблюдать дисциплину тактическую, если мы не будем отдаваться всем этим эпизодам на поле, то футбол не отблагодарит вас.

Надо понимать, что для того, чтобы все это выполнить надо умереть на поле и быть единым коллективом. Это вы можете, а все остальное у вас есть», — приводит слова Рахимова пресс-служба клуба.

По информации «СЭ», соглашение «Рубина» с 58-летним тренером рассчитано до конца сезона с возможностью продления, в случае если клуб выйдет в РПЛ.