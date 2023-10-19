Щербаченко: «Ставер должен получить минимальное наказание. Пора уже что-то делать с провокациями бол-боев!»

Тренер Федор Щербаченко считает, что тема бол-боев в российском футболе весьма серьезная.

Сегодня КДК РФС вынесет решение по голкиперу «Енисея» Евгению Ставеру, который после финального свистка гостевого матча 14-го тура Мелбет-Первой лиги с «Химками» (0:1) пытался атаковать мальчика, подававшего мячи.

«Сегодня стоит говорить об этой проблеме и как можно быстрее его решать. То, что произошло после матча «Химки» — «Енисей», уже переходит всякие рамки. Некоторые считают, что все это мелочи, не стоит обращать внимания на поведение мальчиков, которые подают мячи. Постойте, какие же это мелочи? Вообще-то эти ребята идут на провокации, затягивают время, кидают мячи не в ту сторону и так далее. Чувствуют себя весьма вольготно.

Зачем пиарить этих бол-боев? Эти пацаны видят, что они могут стать «знаменитыми». Их за их «деяния» поддерживают фанаты, некоторые клубы готовы заплатить за них штрафы.

Знаю, что иногда один бол-бой специально снимает на видео, как его «коллега» провоцирует вратаря команды-соперника. Потом это все выкладывается в социальные сети ради какой-то славы и потехи… То есть пацаны действительно гордятся своими поступками, которые на самом деле не красят наш футбол.

Посмотрим, какое решение примет КДК по Ставеру. Уверен, что наказание вратарю должно быть минимальным. Тогда мы увидим, что РФС стоит на стороне честной игры и не ведется на провокации со стороны бол-боев. Не нужно быть формалистами! Надо разобраться и понять, что ситуация с бол-боями реально представляет угрозу для футбольного сообщества.

Не забывайте, что Ставер уже принес извинения. Надо вносить коррективы в регламент, наказывать клубы за поведение бол-боев. Прямо прописывать такой пункт. Человек, который отвечает за бол-боев, должен нести ответственность. Считаю, нужно ограничивать возраст бол-боев. Допустим, до 13 лет, не старше. В этом возрасте пацаны еще, скажем так, не испорчены этим «вирусом», — сказал Щербаченко.