Полузащитник «Кубани» Рейхмен рассказал о борьбе за выживание в первой лиге

Полузащитник «Кубани» Богдан Рейхмен рассказал о борьбе за выживание в Мелбет-Первой лиге.

«У нас было общение с руководством, тренерским штабом, и все четко дали понять, что для нас есть четыре финала. Нужно сделать все возможное, чтобы оставить команду в первой лиге. Все будут выкладываться на 200 процентов. Нам также важна и поддержка болельщиков. Сейчас всем нужно быть единым целым», — приводит слова Рейхмена «РБ Спорт».

«Кубань» в 30 матчах набрала 23 очка и располагается на последнем, 18-м месте в турнирной таблице первой лиги. Команде осталось сыграть четыре матча: с «Енисеем», «Торпедо», «Химками» и «Волгарем».