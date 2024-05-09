Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 14:44

В «Динамо» сообщили, что Хабиб сам предложил участие в акции памяти со 100-летним ветераном ВОВ

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о посещении игры 24-го тура Мелбет-Первой лиги бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Динамо» из Махачкалы на своем поле победило «Химки» (1:0) в перенесенном матче 24-го тура. Игру посетил знаменитый боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, который помог ветерану Великой Отечественной войны Ибрагиму-Паше Садыкову нанести символический удар по мячу.

«Хабиб сам позвонил и сказал, что придет на матч. Так получилось. Мы сообщили, что у нас будет выходить Ибрагим-Паша, герой России. Хабиб сам сказал, что не против поучаствовать в этой акции. Я считаю, что своим примером он показал единение большого известного человека, добившегося всего, вместе с ветераном, который прошел войну. Мне кажется, что эта акция одна из лучших. Это показатель для всей нашей страны. Патриотизм в первую очередь. Спасибо Хабибу за это. Но и самый большой поклон Ибрагиму-Паше, который пришел! Да, тяжело, но он пришел и сделал удар по мячу. Лично у меня давно не было мурашек по телу. Для нас честь, что Хабиб пришел к нам, поддержал наших футболистов, наш клуб. Отдельно хочу также поблагодарить наших болельщиков!» — сказал Газизов «СЭ».

Махачкалинцы с 58 очками возглавили таблицу первой лиги за 3 тура до завершения чемпионата. «Химки» (57 очков) опустились на второе место.

Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Хабиб Нурмагомедов
0
Читайте также
Скончался легендарный футболист Менотти
Нагорных: «В «Локомотиве» нет никакого предвзятого отношения к Дзюбе»
МВД России объявило в розыск рэпера Oxxxymiron
Побоище со 158 минутами штрафа, уничтожение от «Флориды» и камбэчище «Ванкувера» с Задоровым в главной роли. Что произошло в Кубке Стэнли 9 мая
МРОТ в России предлагают увеличить до 30 тыс. рублей
Путин и Пашинян согласовали вывод пограничников РФ из ряда областей Армении
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Полузащитник «Кубани» Рейхмен рассказал о борьбе за выживание в первой лиге