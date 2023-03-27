Полузащитник «Родины» Адемола может пропустить остаток сезона

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы вингера «Родины» Раймонда Адеолы, сообщил, что его клиент, скорее всего, больше не сыграет в текущем сезоне.

«Раймонду сделали несложную операцию. Думаю, месяц-два он вряд ли выйдет на поле. Наверное, его стоит ждать к концу мая, практически к следующему сезону», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

21-летний нигериец выступает за «Родину» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне он провел 9 матчей за клуб, не отметившись результативными действиями.