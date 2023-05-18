Пресс-атташе «Уфы»: «Клуб автобус продает, чтобы завершить сезон без долгов перед игроками. Это ли не днище?»

Пресс-атташе «Уфы» Сергей Тыртышный прокомментировал свой уход из уфимского клуба.

«Я написал заявление на увольнение еще 5 мая, и не потому, что что-то сказал РИА «Новости» и меня вынудили так поступить, а потому, что не хочу участвовать в том, что происходит с «Уфой». Очень жалею, что не сделал этого раньше. Несколько раз порывался, но Шамиль Камилович убеждал не спешить, он и сам надеялся на изменение ситуации. А как она поменяется? Клуб автобус продает, чтобы без долгов перед игроками сезон завершить, это ли не днище? Да, мы были гордостью Башкирии, а теперь мы мишень для ботов, бессовестно оправдывающих в уфимских соцсетях происходящее с клубом», — приводит Sport24 слова Тыртышного.

«Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице первой лиги. Команда набрала 29 очков в 31 матче.