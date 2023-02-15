Президент «Арсенала» — о возможном переходе Панченко в «Торпедо»: «В первый раз слышу»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе нападающего Кирилла Панченко в «Торпедо».

Ранее Telegram-канал «ФНЛ с Ильевым» написал, что «Торпедо» не оставляет попыток заполучить 33-летнего российского футболиста тульской команды.

«В первый раз слышу о том, что Кирилл Панченко может перейти в «Торпедо». Завтра поеду на сборы команды, там все будет ясно», — сказал Аджоев «СЭ».

В сезоне-2022/23 Панченко забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач в 19 матчах за «Арсенал».