Салихова — о дисквалификации Тихонова: «В российском футболе мужчин прощают за 33 ошибки, а женщин — ни за одну»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о дисквалификации главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова за критику женщины-арбитра Веры Опейкиной.

«Важен не пол, а профессионализм. Но в российском футболе мужчин прощают за 33 ошибки, а женщин — ни за одну. Поэтому российский футбол и находится за бортом мирового с судейскими скандалами и неумением пользоваться ВАР. Чтобы женский футбол стал популярным бизнесом, отношение к нему должны изменить мужчины, в первую очередь. Патриархальное общество, несмотря на старание пиарщиков всех клубов, не готово вкладываться в женский футбол. Отсюда вечная дискриминация и футболисток, и судей-женщин.

Мои слова про футболисток ЦСКА были вырваны из контекста. Реалии таковы, что женский футбол не интересен до тех пор, пока футболистка или судья-женщина не оказались на обложке мужского глянцевого журнала, которые все ушли из России. Тогда был шанс, что ее имя запомнят", — приводит слова Салиховой Sport24.

После поражения «Енисея» от «СКА-Хабаровска» в 28-м туре Мелбет-Первой лиги (0:3) Тихонов раскритиковал работу Опейкиной. Он был недоволен, что на игру его команды назначили женщину. КДК РФС принял решение дисквалифицировать 53-летнего специалиста на пять матчей ФНЛ (из них два — условно) за высказывания в адрес Опейкиной.