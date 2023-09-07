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Сегодня, 17:37

Самсонов и Шляков расторгли контракты с «Торпедо»

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Защитники Артем Самсонов и Евгений Шляков покинули «Торпедо», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракты были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Самсонов играл в молодежных, второй и первой командах «Торпедо» с 2004 по 2013 год. После чего перешел в «Сибирь». Вернулся в московский клуб свободным агентом в 2018 году. Всего за первую команду футболист сыграл 223 матча, в которых забил 7 мячей и отдал 10 результативных передач.

Шляков перешел в «Торпедо» зимой 2023 года из воронежского «Факела». Всего за клуб футболист провел 16 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.

Артем Самсонов
ФК Торпедо (Москва)
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 Тюмень 8 4 1 3 12-8 13
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 Шинник 8 4 1 3 9-9 13
6
 Родина 8 3 3 2 13-7 12
7
 Динамо Мх 8 3 3 2 6-4 12
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 КАМАЗ 8 3 3 2 6-6 12
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 Химки 8 3 2 3 8-8 11
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 СКА-Хаб. 8 3 2 3 8-8 11
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 Арсенал 8 2 4 2 7-9 10
14
 Ленинградец 8 2 4 2 5-8 10
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9.09 16:00
Сокол – КАМАЗ
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СКА-Хаб. – Волгарь
 - : -
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Енисей – Родина
 - : -
10.09 18:00
Алания – Тюмень
 - : -
10.09 18:00
Ленинградец – Динамо Мх
 - : -
11.09 16:30
Арсенал – Химки
 - : -
11.09 19:30
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