Самсонов и Шляков расторгли контракты с «Торпедо»

Сегодня, 17:37
Защитники Артем Самсонов и Евгений Шляков покинули «Торпедо», сообщается на официальном сайте клуба.
Контракты были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
Самсонов играл в молодежных, второй и первой командах «Торпедо» с 2004 по 2013 год. После чего перешел в «Сибирь». Вернулся в московский клуб свободным агентом в 2018 году. Всего за первую команду футболист сыграл 223 матча, в которых забил 7 мячей и отдал 10 результативных передач.
Шляков перешел в «Торпедо» зимой 2023 года из воронежского «Факела». Всего за клуб футболист провел 16 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|8
|6
|1
|1
|11-4
|19
|
2
|Сокол
|8
|5
|1
|2
|8-8
|16
|
3
|Акрон
|8
|4
|2
|2
|14-6
|14
|
4
|Тюмень
|8
|4
|1
|3
|12-8
|13
|
5
|Шинник
|8
|4
|1
|3
|9-9
|13
|
6
|Родина
|8
|3
|3
|2
|13-7
|12
|
7
|Динамо Мх
|8
|3
|3
|2
|6-4
|12
|
8
|КАМАЗ
|8
|3
|3
|2
|6-6
|12
|
9
|Химки
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|
10
|СКА-Хаб.
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|
11
|Торпедо
|8
|3
|2
|3
|8-9
|11
|
12
|Енисей
|8
|3
|1
|4
|11-11
|10
|
13
|Арсенал
|8
|2
|4
|2
|7-9
|10
|
14
|Ленинградец
|8
|2
|4
|2
|5-8
|10
|
15
|Черноморец
|8
|1
|7
|0
|5-4
|10
|
16
|Кубань
|8
|1
|2
|5
|4-9
|5
|
17
|Нефтехимик
|8
|1
|1
|6
|5-13
|4
|
18
|Волгарь
|8
|0
|2
|6
|6-15
|2
|9.09
|16:00
|
Сокол – КАМАЗ
|- : -
|9.09
|17:00
|
Шинник – Черноморец
|- : -
|9.09
|18:00
|
Нефтехимик – Кубань
|- : -
|10.09
|08:00
|
СКА-Хаб. – Волгарь
|- : -
|10.09
|13:30
|
Енисей – Родина
|- : -
|10.09
|18:00
|
Алания – Тюмень
|- : -
|10.09
|18:00
|
Ленинградец – Динамо Мх
|- : -
|11.09
|16:30
|
Арсенал – Химки
|- : -
|11.09
|19:30
|
Торпедо – Акрон
|- : -