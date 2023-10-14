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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 13:41

«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с тульским «Арсеналом»

Виктория Кравченко
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«СКА-Хабаровск» дома сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

У хозяев голом отметился Альбек Гонгапшев. У гостей забил Джонатана Окоронкво.

Обе команды набрали по 19 очков и делят друг с другом седьмое и восьмое места в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 14-й тур
14 окт, 11:30. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
1:1
Арсенал Т

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ФК Арсенал (Тула)
ФК СКА-Хабаровск
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