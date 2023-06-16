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Сегодня, 19:54

Стадион «Петровский» в Петербурге планируют модернизировать при участии «Газпрома»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что футбольный стадион «Петровский» в Санкт-Петербурге модернизируют при участии компании «Газпром».

«Мы подписали соглашение о реконструкции стадиона. «Газпром» — наш стратегический партнер, у нас очень много соглашений, много проектов. У нас в городе хорошая спортивная база, ее нужно расширять и нужно делать реконструкцию уже существующих объектов. У нас уже нет такого места, чтобы мы построили новый стадион, но у нас есть «Петровский» стадион, его нужно реконструировать, и мы там сделаем целый спортивный кластер. Он останется таким же историческим, как был, но мы его модернизируем, расширяем пространство вокруг него, и у нас получается большой спортивный кластер — там рядом дворец спорта «Юбилейный», мы будем делать переход, чтобы связать эти пространства вместе», — приводит слова Беглова ТАСС.

Стадион «Петровский» был построен в 1925 году. В годы Великой Отечественной войны стадион был полностью разрушен, но отстроен заново в 1957-1960 годах. Последняя реконструкция «Петровского» проводилась к Играм доброй воли 1994 года. Вместимость арены составляет около 20 тысяч зрителей.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/18036769
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