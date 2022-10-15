Сычевой: «Могу сказать, что у крымских клубов хороший подбор игроков»

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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал возможное включение клубов из Крыма и Севастополя в состав ФНЛ.
— Крымские паблики следят за каждым вашим шагом, отмечают ваши победы. Вы знаете ситуацию с инфраструктурой крымских футбольных клубов. На ваш взгляд, готово ли там все для того, чтобы участвовать во втором дивизионе?
— Не знаю, готово или нет. Могу сказать, что там достойные команды, хороший подбор игроков. Они бы могли хорошо себя показывать во второй лиге.
29 сентября стало известно о создании в ФНЛ рабочей группы по вопросу включения крымских и севастопольских клубов в чемпионат России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования