Сычевой: «Могу сказать, что у крымских клубов хороший подбор игроков»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал возможное включение клубов из Крыма и Севастополя в состав ФНЛ.

— Крымские паблики следят за каждым вашим шагом, отмечают ваши победы. Вы знаете ситуацию с инфраструктурой крымских футбольных клубов. На ваш взгляд, готово ли там все для того, чтобы участвовать во втором дивизионе?

— Не знаю, готово или нет. Могу сказать, что там достойные команды, хороший подбор игроков. Они бы могли хорошо себя показывать во второй лиге.

29 сентября стало известно о создании в ФНЛ рабочей группы по вопросу включения крымских и севастопольских клубов в чемпионат России.