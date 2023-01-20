«Уфа» урегулировала спор с голкипером Александром Беленовым

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В пятницу, 20 января, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение по делу вратаря Александра Беленова в отношении «Уфы».
«Прекратить производство по делу по заявлению футболиста Александра Беленова в отношении ФК «Уфа» о взыскании задолженности по трудовому договору на основании подпункта «г» пункта 2 статьи 49 регламента РФС по разрешению споров» — говорится в заявлении.
Беленов выступал за «Уфу» с февраля 2017 года. В составе команды он был признан лучшим голкипером РПЛ в сезоне-2019/20, а также вошел в клуб Льва Яшина как вратарь, сыгравший на ноль в 100 официальных матчах.
Летом 2022 года Беленов перешел в «Рубин». Действующий контракт 32-летнего россиянина с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне Беленов принял участие в 4 матчах и пропустил 7 голов.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования