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Сегодня, 14:09

Барков: «Лучше из Таджикистана летать в Индию, чем из Хабаровска в Калининград»

Мария Гусева
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Форвард «Балтики» Дмитрий Барков, ранее выступавший за таджикистанский «Истиклол» и «СКА-Хабаровск», рассказал о сложностях длинных перелетов.

— Противники перехода [в АФК] в РФС говорят о длинных переездах. Ты летал из Душанбе в Индию и на Филиппины. Но и в России у тебя богатый опыт, ведь ты играл и в Хабаровске, и в Калининграде. Где летать труднее?

— Сам полет из Душанбе на Филиппины не очень длительный, — цитирует Metaratings.ru Баркова. — Зато мы долго ждали пересадки в Эмиратах — примерно 9 часов. Само ожидание убивало, потому что мы сидели в аэропорту все это время. Но дорога из Хабаровска в Калининград еще хуже. Мне после двух лет игры в Хабаровске уже никакие полёты не страшны, я их вообще не чувствую. Хабаровск и ФНЛ в этом плане беспощадны, особенно когда были «тройники». Три перелета за семь дней — жесть. Лучше в Индию летать из Таджикистана, чем из Хабаровска в Калининград. Я до сих пор удивляюсь, как я смог там пережить два года.

Барков выступал за «СКА-Хабаровск» с 2020 по 2022 год. За «Истиклол» форвард играл в 2017 году.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Балтика
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