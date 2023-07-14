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Судейство

Сегодня, 14:55

В ФНЛ подвели итоги работы арбитров в прошедшем сезоне: «Претензии есть всегда»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов в разговоре с «СЭ» прокомментировал работу судей в прошедшем сезоне.

«Претензии есть всегда у любого руководителя клуба или лиги. Понимаю, что это процесс, который нужно пройти всем вместе. У нас объективно нехватка кадров в судейском корпусе. Необходимы образовательные программы для подготовки людей, которые могли бы работать в этой области и судить первую и вторую лиги, расти до премьер-лиги. Этот путь нам надо пройти, но сначала его подготовить образовательную программу и получить уже кадровых специалистов, чтобы уже была выборка, была возможность штрафовать, банить, не работать какой-то период», — сказал Измайлов «СЭ».

Ранее в ФНЛ сообщили о создании фонда честного судейства.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/rus_d1/
Футбол
Первая лига
Наиль Измайлов
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Президент ФНЛ Измайлов рассказал о системе функционирования фонда честного судейства