В ФНЛ подвели итоги работы арбитров в прошедшем сезоне: «Претензии есть всегда»

Президент ФНЛ Наиль Измайлов в разговоре с «СЭ» прокомментировал работу судей в прошедшем сезоне.

«Претензии есть всегда у любого руководителя клуба или лиги. Понимаю, что это процесс, который нужно пройти всем вместе. У нас объективно нехватка кадров в судейском корпусе. Необходимы образовательные программы для подготовки людей, которые могли бы работать в этой области и судить первую и вторую лиги, расти до премьер-лиги. Этот путь нам надо пройти, но сначала его подготовить образовательную программу и получить уже кадровых специалистов, чтобы уже была выборка, была возможность штрафовать, банить, не работать какой-то период», — сказал Измайлов «СЭ».

Ранее в ФНЛ сообщили о создании фонда честного судейства.