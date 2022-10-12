В «Севастополе» рассказали детали разговора с президентом ФНЛ Измайловым

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Гендиректор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал «СЭ» о встрече с президентом ФНЛ Наилем Измайловым.
«На игре Наиль Измайлов подходил ко мне. Мы немного общались в конце матча. Работа ведется. Думаю, она положительная. Все ведется по графику. Есть некоторые моменты по получению информации от футбольных клубов. Сейчас мы ждем официальный документ, чтобы дать информацию по нашему клубу. Движение есть. Позитивно, что человек такого уровня приехал в Ялту на нашу игру. Ждем, надеемся и верим», — сказал Чалый «СЭ».
29 сентября стало известно о создании в ФНЛ рабочей группы по вопросу включения крымских и севастопольских клубов в чемпионат России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования