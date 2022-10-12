В «Севастополе» рассказали детали разговора с президентом ФНЛ Измайловым

Гендиректор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал «СЭ» о встрече с президентом ФНЛ Наилем Измайловым.

«На игре Наиль Измайлов подходил ко мне. Мы немного общались в конце матча. Работа ведется. Думаю, она положительная. Все ведется по графику. Есть некоторые моменты по получению информации от футбольных клубов. Сейчас мы ждем официальный документ, чтобы дать информацию по нашему клубу. Движение есть. Позитивно, что человек такого уровня приехал в Ялту на нашу игру. Ждем, надеемся и верим», — сказал Чалый «СЭ».

29 сентября стало известно о создании в ФНЛ рабочей группы по вопросу включения крымских и севастопольских клубов в чемпионат России.