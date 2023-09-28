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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:26

В «Торпедо» назвали странными фантазиями информацию об отставке президента клуба

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Торпедо» ответили «СЭ» на вопрос о возможной отставке президента клуба Ярослава Савина.

Ранее издание «Чемпионат» сообщило, что руководство «Торпедо» недовольно работой президента.

«Информация абсолютно не соответствует действительности. В дальнейшем хотелось бы избавить себя от комментариев чьих-то странных фантазий», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Должность президента московского «Торпедо» Савин занимает со 2 марта 2023 года. Клуб занимают шестое место в первой лиги, набрав 17 очков за 11 туров.

Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
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