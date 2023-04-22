В «Уфе» опровергли информацию о заселении футболистов в хостеле перед игрой с «Родиной»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в комментарии корреспонденту «СЭ» опроверг информацию о заселении футболистов в хостеле перед матчем 30-го тура первой лиги с «Родиной», которая пройдет 6 мая. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

По информации источника, все игроки будут питаться за свой счет. Сейчас команда находится в гостинице Калининграда и готовится к матчу с «Балтикой».

«Это неправда, мы будем жить в отеле. Понятно, что без изысков, но в нормальном режиме. Перед игрой с махачкалинским «Динамо» не будем заезжать в домашний отель, это правда. Но все остальное не так», — сказал Газизов «СЭ».

«Уфа» с 25 очками занимает 16-е место в турнирной таблице первой лиги. «Родина» — 12-я с 35 баллами.