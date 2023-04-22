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Сегодня, 09:55

Игроки «Уфы» перед игрой с «Родиной» заселятся в хостел и будут питаться за свой счет

Сергей Разин
корреспондент
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Игроки «Уфы» перед выездным матчем 30-го тура ФНЛ против «Родины» заселятся в хостел, сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, такое решение приняло руководство клуба. Также все игроки будут питаться за свой счет. Сейчас команда находится в гостинице Калининграда и готовится к матчу с «Балтикой».

Также сообщается, что гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов может покинуть клуб по окончании сезона.

На данный момент «Уфа» с 25 очками занимает 16-е место в турнирной таблице и находится в зоне вылета.

Источник: https://t.me/karpinside/27909
ФК Уфа
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