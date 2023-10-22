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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:00

«Волгарь» — «Алания»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

Трансляция матча ФНЛ «Волгарь» — «Алания» начнется в 16.00 во «ВКонтакте»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Алании» с тренером Олегом Василенко.
Фото ФК «Алания»
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22 октября «Волгарь» на своем поле в Астрахани сыграет против «Алании» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги. Встреча пройдет в воскресенье на стадионе «Центральный». Начало — в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Волгарь» — «Алания» будут доступны в матч-центре «СЭ».

Видеотрансляцию игры «Волгарь» — «Алания» в прямом эфире можно смотреть бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Начало — в 16.00 мск.

«Волгарь» с 9 очками занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Алания» с 28 баллами располагается на первой строчке.

В прошлом туре «Волгарь» проиграл «Тюмени» (0:1), а «Алания» победила «Ленинградец» (1:0).

ФНЛ: расписание и трансляции матчей Мелбет-Первой лиги 22 октября

Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Волгарь
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