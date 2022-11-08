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Сегодня, 16:37

Кашчелан назвал Аленичева сильным человеком и авторитетной личностью

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник тульского «Арсенала» Предраг Кашчелан рассказал о работе под руководством главного тренера Дмитрия Аленичева.

«Дмитрий Аленичев — легенда российского футбола, испытываю к нему большое уважение. Благодарен тренеру за то время, что я провел в «Арсенале». Признаться, я многому научился у Аленичева как на футбольном поле, так и в жизни. Всегда воспринимал его как сильную личность, авторитетного и дисциплинированного человека. Он вел себя так как на поле во время матчей, так и в любые другие дни. Повторюсь, что Аленичев — это легенда», — приводит слова Кашчелана Metaratings.ru.

50-летний специалист возглавлял тульский «Арсенал» с 2011 по 2015 год. Под его руководством команда вышла сначала в ФНЛ, а затем и в Премьер-лигу.

Источник: https://metaratings.ru/news/predrag-kashchelan-alenichev-silnaya-lichnost-avtoritetnyy-i-distsiplinirovannyy-chelovek-1407853/
Дмитрий Аленичев
Футбол
ФК Арсенал (Тула)
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