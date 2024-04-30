Защитник «Родины» Ориньо: «Бразилия потеряла свой стиль игры»

Защитник «Родины» Ориньо прокомментировал проблемы с идентичностью сборной Бразилии.

«Если честно, Бразилия в последнее время потеряла свой стиль игры, более талантливый, веселый. В Европе играют как роботы. Более технически-тактическая игра. Однако мы верим, что в ближайшем будущем вернется такой стиль, как «жога бонита». Это дело времени», — цитирует Ориньо Metaratings.

Сборная Бразилии является рекордсменом по количеству побед на чемпионатах мира — 5 раз. В последний раз бразильцы выигрывали мундиаль 22 года назад, в 2002 году.