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«Не думали, что у людей может быть такая агрессия, что они готовы убивать». Защитник «Шинника» — о драке с игроками украинского «Миная»

Защитник «Шинника» рассказал, что испытывает к футболистам украинского клуба «Минай»
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Защитник «Шинника» Даниил Петрунин в интервью «СЭ» рассказал, что испытывает к футболистам украинского клуба «Минай» после массовой драки, которую те устроили 13 февраля в турецком отеле Royal Seginus.

— Мы не думали, что у людей может быть такая агрессия, что они готовы убивать, — говорит Петрунин. — Игроки «Миная» так и орали: «Убьем вас!» Понятно, что такое вызывает соответствующую ответную реакцию. Но это не относится ко всем украинским футболистам. Уверен, среди них есть адекватные, но действия тех, кто из «Миная», цензурными словами описать сложно, особенно в отношении нашего начальника команды. Это просто уму непостижимо.

— Кричали на русском или на своем языке?

— Некоторые — на русском, кто-то — на украинском.

— Вы что-нибудь понимали?

— По-украински — нет, на нем вопили издалека. А те, кто стоял в первых рядах, по-русски более-менее говорят.

Полное интервью Даниила Петрунина «СЭ» здесь

Футбол
ФК Шинник
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