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Сегодня, 11:00

Защитник «Шинника» рассказал, как игроки из украинского «Миная» толпой избили его партнера по команде

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Защитник «Шинника» Даниил Петрунин в интервью «СЭ» объяснил, почему в драке с футболистами украинского клуба «Минай», которая произошла 13 февраля в турецком отеле Royal Seginus, больше всех пострадал футболист ярославцев Артем Семейкин.

— Много ребят травмировались во время конфликта? — вопрос Петрунину.

— Одному парню досталось сильно — защитнику Артему Семейкину, который родом из Белгорода. Больше ни у кого повреждений нет.

— Семейкин при каких обстоятельствах получил ущерб здоровью?

— Как мне рассказали, он вышел на толпу, и ему стали кричать что-то типа: «Слава Украине!» Артем ответил: «Слава России!» — после этого началось избиение.

— То есть целая свора на одного набросилась?

— Артем стал к нам выбегать — в этот момент и попал под раздачу.

Полное интервью Даниила Петрунина «СЭ» здесь

Футбол
ФК Шинник
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