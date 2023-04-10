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Сегодня, 21:30

«Рубин» снова меняет тренера. Бердыев может возглавить казанцев в третий раз? Инсайды «СЭ»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Курбан Бердыев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Юрий Уткульбаев.
Фото ФК «Рубин»
Курбан Бердыев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Рубин» договаривался с Рахимовым, Мусаевым и Талалаевым.

Как и сообщал «СЭ», после неудачного результата «Рубина» в матче с «Волгарем» (0:0) руководство казанцев хочет отправить в отставку главного тренера Юрия Уткульбаева.

Специалист ни разу не проиграл, но последние результаты напоминают бинарный код — 1:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:0. В Казани переживают, что с такой игрой могут не выйти напрямую в РПЛ.

После ничьей с «Велесом», по слухам, тренер даже сказал команде, что это мог быть его последний матч в статусе главного. По данным «СЭ», в руководстве «Рубина» обозначили нескольких кандидатов на замену из числа тех тренеров, кто открыт к переговорам.

Юрий Уткульбаев.
ФК «Рубин»

Буквально до вчерашнего дня это был шорт-лист, куда входили Рашид Рахимов, Игорь Шалимов, Андрей Талалаев и Мурад Мусаев. С двумя последними менеджеры «Рубина» связывались, но до предметных переговоров дело не дошло. Мусаев работает с «Сабахом» в чемпионате Азербайджана и не готов оставлять команду по ходу сезона. А Талалаев в этом сезоне успел поработать с двумя командами и, возможно, решил взять паузу.

При этом, по данным «СЭ», с Рашидом Рахимовым в понедельник в Казани должна была состояться ознакомительная встреча руководства, чтобы понять взгляды тренера, его видение ситуации в клубе. Руководители проводили подобное собеседование и, к примеру, на должность спортивного директора.

Но, судя по всему, все карты спутала отставка Курбана Бердыева из «Сочи». Было ожидаемо, что в лентах появятся новости о его возможном возвращении в «Рубин», где ищут тренера. Курбан Бекиевич всегда в числе кандидатов, когда в Казани кого-то увольняют.

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В «Рубине» обсуждали кандидатуру Бердыева в декабре, когда ушел Слуцкий

В декабре «СЭ» сообщал о том, что после смены руководства в «Рубине» (вместо Рустема Сайманова пост президента занял Марат Сафиуллин) казанцы интересовались Бердыевым. Исполняющим обязанности главного тренера тогда стал Уткульбаев, но его кандидатуру утвердили не сразу, а только через пару месяцев. Прорабатывались варианты, кто бы еще мог возглавить «Рубин».

Бердыева тогда долго не объявляли в статусе тренера «Сочи», поэтому в попечительском совете клуба обсуждали, реально ли пригласить тренера в «Рубин». То есть в Казани Курбана Бекиевича всегда высоко оценивают и не сомневаются в его квалификации.

Важный фактор: в наблюдательный совет клуба входит Александр Гусев — экс-президент «Рубина», с которым Бердыев добывал чемпионские титулы. А экс-мэра Казани Камиля Исхакова, который курировал клуб в нулевые, часто можно увидеть в ложе на матчах «Рубина», и известно, что он тепло относится к Бердыеву.

Курбан Бердыев.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Наверняка важной будет и позиция главы Республики Татарстан Рустама Минниханова. Ведь «Рубин» с нового года снова стал государственным клубом, а не частным, как во времена Сайманова. Решение принимаются коллегиально на собрании наблюдательного совета, но важна и позиция Минниханова.

Глава Татарстана в сентябре 2022-го встречался с Бердыевым в Иране — между ними сохранились хорошие отношения. Можно вспомнить и то, как казанский Кремль не подтверждал отставку Бердыева в 2019 году, а позже тренеру доверили курировать Футбольную академию Татарстана. У Бердыева есть серьезный вес среди высшего руководства Татарстана, в отличие от других кандидатов.

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У властей Татарстана перед глазами также пример хоккейного «Ак Барса», где у команды были проблемы с результатами и игрой при Олеге Знарке и пришлось попросить вернуться к работе заслуженного и уважаемого в республике тренера Зинэтулу Билялетдинова, который покинул пост в 2019 году. После возвращения в «Ак Барс» он вывел команду в финал Кубка Гагарина впервые за пять лет.

Бердыев для казанского спорта такая же знаковая фигура. Поэтому ожидаемо, что в руководстве есть сторонники возвращения тренера в Казань.

В окружении Курбана Бекиевича в последние годы тоже часто говорили о том, что тренер хотел бы вернуться в столицу Татарстана, которая для него давно стала домом. Если Юрий Семин возвращался в «Локомотив» четыре раза, то не будет удивительным, если в третий раз это сделает Бердыев. Тем более что в последний раз он уходил из «Рубина» скорее не из-за результатов, а из-за разногласий и отношений с генеральным директором, о чем тренер рассказывал в интервью.

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При этом есть нюансы, которые говорят и о том, что тренера не будет в Казани. Например, Бердыев обычно приступает к работе, когда у него есть возможность поработать с командой на долгих сборах, а не с листа.

И пока неизвестно, было ли Бердыеву адресовано конкретное предложение, существует ли к нему предметный интерес либо все на уровне разговоров в кабинетах.

Если возвращение Бердыева реально, в этой истории может быть и свой символизм — по итогам сезона 2002 года именно Курбан Бекиевич выводил «Рубин» в высшую лигу, заняв первое место. Если его снова позовут в Казань, спустя 20 лет он снова будет решать эту задачу.

Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Курбан Бердыев
Юрий Уткульбаев
7
14
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