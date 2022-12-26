Бушманов отказался обсуждать возможное возвращение на пост главного тренера «Спартака-2»

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о возможном возрождении команды.

Ранее Metaratings.ru сообщил, что в данный момент идет обсуждение организационных вопросов. Планируется, что вторая команда красно-белых будет заявлена во вторую лигу.

«Об этом давно говорят и пишут, сегодня я тоже читал об этом. Я уже говорил о том, что если возродят команду, это будет правильным решением. Готов ли я буду возглавить ее, если поступит предложение? Без комментариев», — приводит слова Бушманова «Газета.Ru».

Бушманов тренировал «Спартак-2» с 2013 по 2017 год, затем он возглавил молодежную сборную России. Специалист вернулся на должность главного тренера второй команды красно-белых в 2021 году и занимал ее до расформирования «Спартака-2» летом 2022 года.