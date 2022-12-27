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Сегодня, 14:23

Массимо Каррера: «Возрождение «Спартака-2» будет полезно для клуба»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на новость о возможном возрождении второй команды московского клуба.

«Вторая команда создается для того, чтобы развивать молодых игроков, а затем использовать их в основном составе. Возрождение «Спартака-2» будет полезно для клуба. Пока у вас есть мужество, вторая команда должна быть и играть!» — цитирует Карреру Metaratings.ru.

Ранее СМИ сообщали, что руководство «Спартака» приняло решение о возрождении второй команды, которая была закрыта в мае 2022 года.

Планируется, что вторая команда красно-белых будет заявлена для участия во Второй лиге в сезоне-2023/24.

Источник: https://metaratings.ru/news/karrera-vozrozhdenie-spartaka-2-budet-polezno-dlya-krasno-belykh-1451120/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Спартак-2 (Москва)
Массимо Каррера
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