Массимо Каррера: «Возрождение «Спартака-2» будет полезно для клуба»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на новость о возможном возрождении второй команды московского клуба.

«Вторая команда создается для того, чтобы развивать молодых игроков, а затем использовать их в основном составе. Возрождение «Спартака-2» будет полезно для клуба. Пока у вас есть мужество, вторая команда должна быть и играть!» — цитирует Карреру Metaratings.ru.

Ранее СМИ сообщали, что руководство «Спартака» приняло решение о возрождении второй команды, которая была закрыта в мае 2022 года.

Планируется, что вторая команда красно-белых будет заявлена для участия во Второй лиге в сезоне-2023/24.