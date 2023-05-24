Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 16:51

Геркус — об освобождении Ларина: «Рад, что суд пошел навстречу и смягчил приговор»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус высказался об освобождении судом из-под стражи экс-президента «Чертанова» Николая Ларина.

«В целом дело Николая Ларина произвело очень тяжелое впечатление. Ведь очевидно, что он таким образом действовал в интересах футбольной школы, в интересах клуба «Чертаново». Он не руководствовался мотивами личного обогащения. Надеюсь, его дело привлечет внимание к тем проблемам, которые довели до суда. Поэтому назначать такой приговор было очень жестоко и неоправданно. Я очень рад, что суд пошел навстречу и смягчил приговор. И я искренне рад за Николая, потому что он буквально выживал в той реальности, в которой ему приходилось работать. Ему определили узкие рамки, приходилось выходить за них. Выходит, что нужно что-то менять в этой системе», — цитирует Геркуса RT.

В сентябре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В среду, 24 мая, Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1152833-gerkus-osvobozhdenie-larin
Футбол
ФК Чертаново
Илья Геркус
Николай Ларин
0
Читайте также
Роналду разочарован в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу? Подробности
ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода матча со «Спартаком»
МО сообщило о присвоении Александру Бичаеву звания Героя РФ посмертно
В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сбросили взрывное устройство
В Белом доме предрекли потерю экономических достижений при дефолте
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов отреагировал на освобождение Ларина из тюрьмы

В «Текстильщике» сообщили, что не будут подавать апелляцию на лицензирование ФНЛ-1