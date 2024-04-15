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Сегодня, 15:57

Матч второй лиги с участием «Спартака-2» начнется с минуты молчания в память о Жиляеве

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Игра второго тура второй лиги между «Спартаком» и «Леон-Сатурн» начнется с минуты молчания в память о бывшем начальнике красно-белых Валерии Жиляеве. О смерти менеджера стало известно 15 апреля.

«Матч второго тура второй лиги Б между клубами «Спартак-2» и «Леон-Сатурн» начнется с минуты молчания в память о Валерии Жиляеве», — сообщили в пресс-службе ФНЛ ТАСС.

Игра пройдет 15 апреля. Начало — в 17.00 мск.

С 1976 по 1984 год Жиляев работал в хоккейном «Спартаке». С 1985 по 1987 год — в «Красной Пресне» вместе с Олегом Романцевым.

В 1988 году он трудился в команде «Спартак» (Орджоникидзе). С 1989 года Валерий Владимирович работал в футбольном московском «Спартаке».

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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