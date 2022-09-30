Президент «Рубина Ялты» рассказал, какие клубы из Крыма могут войти во вторую лигу

Президент ялтинского «Рубина» Сергей Гардок в разговоре с «СЭ» рассказал, какие клубы претендуют на то, чтобы войти в состав участников второй лиги России.

— Писали, что максимум три клуба из Крыма претендуют на попадание в зону «Юг» второй лиги ФНЛ. Какие это команды? Чего не хватает остальным?

— Действительно, речь шла о трех крымских клубах: прошлогоднем чемпионе и обладателе суперкубка Крымского футбольного союза — симферопольской «ТСК-Таврии», многолетнем лидере крымского чемпионата — ФК «Севастополь», и о нашем клубе «Рубин Ялта». Чего не хватает? На наш взгляд, остальным клубам в первую очередь не хватает стабильности. Как финансовой, так и игровой, организационной и инфраструктурной.

— Находитесь ли вы в контакте с РФС? Можете ли напрямую вести с ними переговоры?

— Наш клуб не контактировал с РФС осознанно. С нашей стороны не идет инициатива, потому что мы считаем, что данным вопросом должен заниматься Крымский футбольный союз. Конечно, мы общаемся с футбольными функционерами, но в частном порядке и их позиции по этому вопросу порой сильно разнятся.