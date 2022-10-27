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Сегодня, 16:01

Романа Павлюченко дисквалифицировали на 8 матчей за неспортивное поведение

Иван Шитик
Корреспондент
Роман Павлюченко.
Фото ФК «Знамя» (Ногинск).
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Нападающий клуба «Знамя» Роман Павлюченко дисквалифицирован на восемь матчей второй лиги по итогам встречи с «Космосом» из Долгопрудного, информирует ТАСС.

КДК РФС принял решение строго наказать футболиста за неспортивное поведение.

«На 80-й минуте Павлюченко был удален за попытку оказать физическое воздействие на игрока «Космоса». Уходя со спортивного ядра, он ударил по металлическому ограждению. После матча он ждал в подтрибунном помещении игрока «Космоса», пытался оказать физическое воздействие и нецензурно оскорбил его. Мы посмотрели два видео, Павлюченко не принял участия в заседании, прислал письмо, что признает все нарушения, приносит за них извинения. КДК решил за неспортивное поведение, попытку оказать воздействие и оскорбительное выражение в адрес игрока дисквалифицировать Павлюченко на 8 матчей со штрафом 10 тысяч рублей», — объявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

В этом сезоне 40-летний форвард принял участие в 9 матчах второй лиги, в которых забил 3 мяча.

Источник: https://tass.ru/sport/16173065
Роман Павлюченко
ФК Знамя (Ногинск)
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