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С 30 июня по 2 июля академия «Чертаново» проведет «Дни талантов»

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С 30 июня по 2 июля футбольная школа «Чертаново» проведет «Дни талантов».

Это ежегодный просмотр иногородних футболистов, которые хотят попасть в академию клуба. С 2019 года на просмотры приезжают около 300 игроков разных возрастов. За все годы проведения мероприятия в академию пытались попасть спортсмены из Керчи, Иркутска, Якутска, Кемерово, Барнаула, Челябинска, Перми, Ижевска, Саратова, Верхней Пышмы, Самары, Белгорода, Воронежа, Пскова, Калининграда, Севастополя и других городов страны.

Просмотры проходят в течение трех дней. В первый день проводятся спортивные тесты (бег на скорость, челночный бег, прыжки в длину и прочее), во второй день — футбольные тесты (различные упражнения с мячом), а в третий день — двусторонние игры. Все мероприятия проводят действующие тренеры школы «Чертаново».

В «Днях талантов» могут принять участие мальчики от 2009 до 2014 года рождения. Чтобы попасть на просмотр, необходимо заполнить анкету и в срок до 9 июня (включительно) прислать ее на адрес электронной почты chertanovo.pressa@mail.ru. Анкеты, присланные позднее 9 июня, будут рассматриваться на следующие «Дни талантов», которые запланированы на ноябрь 2023 года.

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