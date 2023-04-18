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Судейство

Сегодня, 20:28

Судья РПЛ приступает к работе в третьей лиге

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Арбитр Антон Фролов, входящий в число рефери РПЛ, получил назначение на матч третьего по рангу российского дивизиона. 23 апреля он возглавит судейскую бригаду, которая будет работать на игре 21-го тура группы 4 первенства России «Тюмень» — «Челябинск». Функции его ассистентов выполнят Андрей Филипкин и Алексей Ермилов.

12 марта Фролов не в первый раз с ошибками судил матч чемпионата России — в 19-м туре, «Ростов» — «Пари НН» (2:1). После этого ему перестали давать назначения не только в РПЛ, но и в других лигах.

Россия. ФНЛ 2. Группа 4. 21-й тур
23 апр, 00:00. Геолог (Тюмень)
Тюмень
Челябинск

ФК Тюмень
ФК Челябинск
Антон Фролов (судья)
3
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