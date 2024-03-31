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ФНЛ-2

31 марта, 19:22

Тренер «Рубин Ялта» поделился мнением о разгроме «Строителя»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Рубин Ялта» Алексей Грачев поделился с «СЭ» мнением о матче 2-го тура LEON — Второй лиги Б в группе 1 против «Строителя» (3:0).

«Хотел бы поблагодарить команду за выполнение установки на игру и четкую игровую дисциплину. Завладев серединой поля и показав хороший прессинг, заставили ошибаться соперника, что и привело к нарушениям и забитым мячам. Всегда приятно начинать турнир с победы и с хорошим настроением. Поздравляю всех наших болельщиков с победой!» — сказал Грачев «СЭ».

«Рубин Ялта» дебютировал в прошлом сезоне во Второй лиге Б в рамках интеграции крымских клубов в российский футбол. В первом же сезоне ялтинцы добились исторического успеха, завоевав серебряные медали.

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