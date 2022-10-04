Зырянов: «Время в «Зените» — самое замечательное в моей футбольной карьере»

Бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов подвел итоги карьеры в «Зените». Он выразил благодарность руководству клуба и болельщикам.

«Время в «Зените» — самое замечательное в моей футбольной карьере. Все победы связаны именно с футбольным клубом «Зенит». Мы здесь достигли не просто многого, а всего. Были одержаны победы в чемпионатах страны и в еврокубках, Суперкубках. Здесь я признавался лучшим футболистом страны.

В первую очередь спасибо тем людям, которые меня пригласили в «Зенит», — Дику Адвокату и Константину Сарсании. Они бились за меня при переходе из «Торпедо». Конечно, спасибо руководителям клуба, которые верили в меня и предлагали контракты. Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, которые поддерживали меня и относились ко мне по-доброму», — цитирует Зырянова пресс-служба официального сайта клуба.

Также 44-летний специалист рассказал о главных целях в «Черноморце».

«Вижу, что у «Черноморца» должно быть прекрасное будущее, команда еще дойдет до Российской премьер-лиги и там себя покажет — это наши совместные амбиции с руководителями «Черноморца» из Новороссийска», — добавил он.

Зырянов был назначен главным тренером «Зенита-2» в декабре 2017 года, а с 2018 по 2022 год руководил молодежной командой сине-бело-голубых.

4 октября пресс-служба «Зенита» сообщила, что специалист будет новым главным тренером «Черноморца».