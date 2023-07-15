Экс-игрок «Зенита» Горшков ожидает результативную игру в финале OLIMPBET Суперкубка России

Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о финале OLIMPBET Суперкубка России против ЦСКА.

«Однозначно сказать нельзя, кто возьмет трофей, — сказал Горшков. — Шансы равны, к тому же это один матч. Не сказать, что «Зенит» или ЦСКА явный фаворит в этой встрече.

Надеюсь, что будет результативный матч. Не должно такого быть, чтобы одна из команд отсиживалась в обороне. «Зенит» и ЦСКА захотят предложить свою игру. Понятно, что «Зенит» — атакующая команда. Да, ЦСКА играет в три центральных защитника, но у армейцев футбол не является оборонительным. У них довольно большая группа атакующих игроков. Хотел бы, чтобы были забитые мячи и более открытая игра», — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня на «Ак Барс Арене», начало — в 17.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.