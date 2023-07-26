ЭСК поддержала Карасева за неназначенный пенальти в ворота ЦСКА в OLIMPBET Суперкубке России

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС поддержала главного арбитра Сергея Карасева, который не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России.

Эпизод произошел на 70-й минуте встречи, когда защитник армейцев Мойзес боролся с вингером питерцев Густаво Мантуаном в штрафной москвичей.

Решение комиссии

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды ЦСКА на 70-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что члены комиссии не усмотрели нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды ЦСКА №27 Роберто Мойзеса в единоборстве за мяч с атакующим игроком команды «Зенит» №31 Густаво Мантуаном, посчитав незначительный контакт между игроками, частично инициированный самим нападающим, нормальным и не выходящим за рамки допустимых единоборств.

Ввиду отсутствия очевидных оснований для наказуемости действий игрока команды «ЦСКА» комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.