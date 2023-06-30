Кержаков назвал ЦСКА самым серьезным соперником для «Зенита»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча против ЦСКА в OLIMPBET Суперкубке России.

— В Суперкубке вы встретитесь с ЦСКА. Что можете сказать о сопернике?

— Думаю, что ЦСКА на данный момент — самый серьезный соперник для нас. Я не помню ни одной простой игры — что дома, что на выезде. Поэтому матч будет напряженным.

— Учитывая то, как армейцы завершили предыдущий сезон, можно ли назвать их вашими главными конкурентами в борьбе за первое место?

— Они всегда были конкурентами, всегда претендовали на первое место, — сказал Кержаков.

«Зенит» встретится с ЦСКА в OLIMPBET Суперкубке России 15 июля. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани.