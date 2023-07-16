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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 13:05

Шнуров: «Зенит» — чемпион, даже если будет на последнем месте»

Константин Белов
Корреспондент
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Российский рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров ответил на вопрос «СЭ» о возможном шестом подряд чемпионстве сине-бело-голубых в РПЛ.

— Этот матч доказывает, что «Зенит» выигрывает всегда, даже если не идет игра?

— Это просто удачнее стечение обстоятельств. Плюс за «Зенит» сыграли класс и собранность нашего вратаря. Это помогло команде выиграть тяжелый матч.

— Считаете, что в этом году будет шестое чемпионство подряд у «Зенита»?

— «Зенит» — чемпион по определению. Вы это спрашиваете у меня? «Зенит» — чемпион, даже если будет на последнем месте, — сказал Шнуров «СЭ».

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).

ФК Зенит
Сергей Шнуров
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