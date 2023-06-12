Петржела заявил, что Акинфеев всегда спасает ЦСКА

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил восхищение голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым и назвал петербуржцев фаворитами матча за OLIMPBET Суперкубок России.

«Акинфеев — большая легенда ЦСКА. Игорь стоял на воротах, когда я работал в «Зените». Настоящая армейская стена. Я его очень уважаю! Всегда надежно играет и спасает команду. Матч за Суперкубок будет тяжелым. Но, думаю, в Казани победит «Зенит». Я работал в питерском клубе и не могу сказать, что победит ЦСКА», — приводит слова Петржелы Sport24.

Матч за Суперкубок России пройдет 15 июля. Трофей разыграют чемпион России «Зенит» и победитель FONBET Кубка России — ЦСКА или «Краснодар» (финал 11 июня).