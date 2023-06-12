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Суперкубок России

Сегодня, 16:18

Петржела заявил, что Акинфеев всегда спасает ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил восхищение голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым и назвал петербуржцев фаворитами матча за OLIMPBET Суперкубок России.

«Акинфеев — большая легенда ЦСКА. Игорь стоял на воротах, когда я работал в «Зените». Настоящая армейская стена. Я его очень уважаю! Всегда надежно играет и спасает команду. Матч за Суперкубок будет тяжелым. Но, думаю, в Казани победит «Зенит». Я работал в питерском клубе и не могу сказать, что победит ЦСКА», — приводит слова Петржелы Sport24.

Матч за Суперкубок России пройдет 15 июля. Трофей разыграют чемпион России «Зенит» и победитель FONBET Кубка России — ЦСКА или «Краснодар» (финал 11 июня).

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-12-petrzhela-akinfeyev-nastoyashchaya-armeyskaya-stena-vsegda-spasayet-komandu-no-v-matche-za-superkubok-pobedit-zenit
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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