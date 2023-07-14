Сенников считает, что ЦСКА способен преподнести сюрприз в OLIMPBET Суперкубке России

Футбольный эксперт Дмитрий Сенников рассказал, кого видит фаворитом в матче за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

«Предпочтение отдаю в большей степени «Зениту», потому что это чемпион, хорошая, сбалансированная команда. Плюс питерцы провели довольно цельный предсезонный турнир. Но ЦСКА был одним из лучших в весенней части чемпионата, поэтому не могу сказать, что у него что-то не получится. Москвичи выиграли Кубок России и достойно финишировали, заняв второе место в чемпионате. В одном матче они могут сыграть на результат, показать мастерство», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Сенникова.

Однако он не исключает, что ЦСКА может преподнести сюрприз в этой игре.

«Все возможно. Пока мы не знаем, в каком составе будет «Зенит». Уже на месте по ходу дела будут вноситься какие-то коррективы. Думаю, что больше шансов сыграть завтра будут иметь те футболисты, кто хорошо готов, даже если придется перекраивать связи, которые были весной», — добавил он.

Суперкубок России пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Начало — в 17.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.