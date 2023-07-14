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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 19:00

«Зенит» — ЦСКА: прогнозы и ставки на матч OLIMPBET Суперкубок России

Галина Глазко
Малком («Зенит») и Игорь Дивеев (ЦСКА).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В субботу, 15 июля, «Зенит» сыграт с ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России-2023.

Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» (Казань). Начало — в 17.00 по московскому времени.

Аналитики на победу сине-бело-голубых в основное время дают коэффициент 1.97, что составляет примерно 49% вероятности. Выигрыш армейцев можно взять за 3.93 (25%), на ничью предложена чуть меньшая котировка 3.87 (26%). При этом аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.88. Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.83, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.96.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что у команд равные шансы на победу.

«Это особый матч. Это Суперкубок. «Зенит» и «ЦСКА» подойдут к этому матчу в полной боевой готовности. Обе команды будут стримиться завоевать трофей. Сейчас сложно говорить, в каком игроки состоянии, так как предсезонная подготовка еще не закончилась. Увидим в этом матче. Могу сказать откровенно, соперники равные, первое и второе место чемпионата. Будет очень интересно. Хочется увидеть красивый футбол», — сказал Газзаев «СЭ».

В свою очередь депутат Госдумы РФ, боксер и болельщик «Зенита» Николай Валуев верит в победу петербуржцев.

«Думаю, нас ждет, открытый, бескомпромиссный футбол с обилием голевых моментов. Надеюсь, сине-бело-голубые одержат верх в этом противостоянии. Знаю, что болельщики из Питера и Москвы посетят игру в большом количестве. По возможности постараюсь посмотреть», — сказал Валуев «СЭ».

Суперкубок России. «Зенит» — ЦСКА, OLIMPBET Суперкубок России: дата матча, составы и трансляция

Следить за игрой в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч ТВ» и в матч-центре и онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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