Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Статьи
Все материалы
Матчи
Главная
Футбол
OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 20:31

Семак: «В матче с ЦСКА «Зениту» не хватало качества владения мячом. Мы упрощали игру»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, чего не хватило команде в матче с ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4) за OLIMPBET Суперкубок России.

— Что было при замене Клаудиньо? Он был недоволен.

— Игроки эмоционально реагируют на замены. Мы стараемся сохранить его здоровье. Вышел игрок более свежий. То, что каждый игрок хочет играть, это нормально.

Нам не хватало качества владения мячом. Мы упрощали игру, когда этого не следовало делать. Но цена ошибки была высока. Начало сезона — качество игры далеко от идеала.

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).

Клаудиньо
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Читайте также
Туниска проиграла Уимблдон и расплакалась перед принцессой. Ей не помог наполовину русский муж
«Зенит» вписывает себя в историю». Семак и Федотов — об OLIMPBET Суперкубке России
Тяжелораненый российский военнослужащий спас трех офицеров в зоне СВО
ФСБ опубликовала видео задержания готовивших покушения на Симоньян и Собчак
Костомаров опубликовал первое после выписки фото с семьей
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Семак: "Показалось, что Лунев ошибся"
Победная раздевалка "Локомотива". Видео
"Локомотив" выиграл Суперкубок России
"Конфликт? У тренера всегда есть конфликт"
Безумная атмосфера Суперкубка России
Фаны "Локо" кидали бутылки. Чалов ответил
Гончаренко гуляет по улицам Нижнего Новгорода перед игрой за Суперкубок с "Локо"
Суперкубок, "Локомотив" - ЦСКА. Где все?!
"Локо": на матч со "Спартаком" - на МЦК
Как "Зенит" отмечал победу в Суперкубке
"Зенит" провел открытую тренировку перед ЦСКА
ВИДЕО! Раздевалка "Зенита"
Артем Дзюба: "Круто начинать карьеру в новом клубе вот так!"
Танцы Артема Дзюбы
"Зенит" - обладатель Суперкубка России!
"Зенит" - "Локомотив": перед матчем
Новый Суперкубок России!
Супердубль Бердыева!
Сергей Фурсенко в павильоне-презентации "Парка футбола"
Зенитовцы и армейцы после матча за Суперкубок
Суперкубок России. Стадион "Кубань" во время матча "Зенит" - ЦСКА
Сергей Семак: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Евгений Алдонин: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Александр Дюков: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Материалы сюжета: OLIMBPET Суперкубок России: «Зенит» — ЦСКА
ЦСКА заслуживал Суперкубок больше «Зенита». Эта победа — имени Кержакова
Первый тренер Акинфеева верит, что Игорь еще сможет выиграть Суперкубок России
Сергеев — об игре Кержакова в OLIMPBET Суперкубке России: «Сегодня Миша вытащил игру»
«Зенит» вписывает себя в историю». Семак и Федотов — об OLIMPBET Суперкубке России
Сергеев — о победе в OLIMPBET Суперкубке России: «Ощущения только чемпионские»
Малком рассказал об ощущениях от победы в OLIMPBET Суперкубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пономарев считает, что «Зениту» повезло в матче за OLIMPBET Суперкубок России

Семак: «Клуб вписывает себя в историю, а мои буквы как были черно-белыми, так и остались»