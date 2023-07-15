Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Статьи
Все материалы
Матчи
Главная
Футбол
OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 13:22

Широков заявил, что переход Медины в «Спартак» можно понять

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

«В матчах за Суперкубок около двух-трех голов и даже больше забивают, в этот раз ждем тоже самое. Не думаю, что к этой игре «Зенит» походит в ранге фаворита. Оценил бы шансы команд 50 на 50», — приводит «Спорт День за Днем» слова Широкова.

Также он поделился мнением о переходе полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак». 10 июля красно-белые объявили о подписании контракта с футболистом до лета 2026 года.

«Перешел и перешел, чего в этом такого? Это же просто его личный выбор. Болельщиков можно понять, почему они это все начинают. Но ведь и игрока можно понять», — добавил специалист.

Матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Начало — в 17.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/shirokov-perekhod-mediny-v-spartak-mozhno-ponyat
Роман Широков
Хесус Медина
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Трансфер Шиманьски из «Динамо» в «Фенербахче»: неизвестные подробности. Колонка Казакова
Русские на Уимблдоне — без финалов и скандалов. И чего вы боялись, британцы?
Госдума одобрила во втором чтении повышение возраста пребывания в запасе
Спасатели нашли пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку
СК потребовал ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Семак: "Показалось, что Лунев ошибся"
Победная раздевалка "Локомотива". Видео
"Локомотив" выиграл Суперкубок России
"Конфликт? У тренера всегда есть конфликт"
Безумная атмосфера Суперкубка России
Фаны "Локо" кидали бутылки. Чалов ответил
Гончаренко гуляет по улицам Нижнего Новгорода перед игрой за Суперкубок с "Локо"
Суперкубок, "Локомотив" - ЦСКА. Где все?!
"Локо": на матч со "Спартаком" - на МЦК
Как "Зенит" отмечал победу в Суперкубке
"Зенит" провел открытую тренировку перед ЦСКА
ВИДЕО! Раздевалка "Зенита"
Артем Дзюба: "Круто начинать карьеру в новом клубе вот так!"
Танцы Артема Дзюбы
"Зенит" - обладатель Суперкубка России!
"Зенит" - "Локомотив": перед матчем
Новый Суперкубок России!
Супердубль Бердыева!
Сергей Фурсенко в павильоне-презентации "Парка футбола"
Зенитовцы и армейцы после матча за Суперкубок
Суперкубок России. Стадион "Кубань" во время матча "Зенит" - ЦСКА
Сергей Семак: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Евгений Алдонин: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Александр Дюков: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Материалы сюжета: OLIMBPET Суперкубок России: «Зенит» — ЦСКА
Экс-футболист «Динамо» Медведев заявил, что ждет много голов в OLIMPBET Суперкубке России
Стала известна аудитория матча за Суперкубок России «Зенит» — ЦСКА
Чанов — об OLIMPBET Суперкубке России: «Думаю, ЦСКА и «Зенит» покажут класс»
Миланов: «Я верю в победу ЦСКА в Суперкубке»
Гаджиев поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА
«Зенит» и ЦСКА в битве за господство в Суперкубке. Получи 5000 рублей по промокоду «СЭ» и насладись битвой лучших команд России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — ЦСКА: когда начнется прямая трансляция матча OLIMPBET Суперкубка России

Гаджиев поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА